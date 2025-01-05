У Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків

Міноборони активно працює над запуском інших типів відстрочок у застосунку

"Резерв+" (Фото: Depositphotos)

Багатодітні батьки знову можуть оформити відстрочку від мобілізації у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+". Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Багатодітні батьки, які виховують від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі, знову можуть отримати відстрочку в Резерв+, йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що реєстри державної реєстрації актів цивільного стану після російської кібератаки поступово відновлюються.

Тож тепер оборонне відомство знову може надавати послуги громадянам завдяки цій взаємодії. Також Міноборони активно працює над запуском інших типів відстрочок у застосунку "Резерв+".

Відповідальність за злам державних реєстрів в Україні, який стався 19 грудня 2024 року, взяла на себе група російських хакерів XakNet Team. Через кібератаку стало неможливо зареєструвати бізнес, змінити реєстрацію місця проживання, отримати дані з Державного земельного кадастру і Державного реєстру прав на нерухоме майно тощо.