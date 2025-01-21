Студентам та аспірантам повернули онлайн-відстрочки від мобілізації у Резерв+

У Міноборони повідомили про роботу над запровадженням інших типів відстрочок

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Студенти, аспіранти та докторанти знову можуть отримати онлайн-відстрочку від мобілізації у державному застосунку "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, це вдалося зробити завдяки налагодженню взаємодії з Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Також Черногоренко повідомила, що ведеться активна робота над введенням інших типів відстрочок у застосунку. Про нововведення повідомлять окремо.

Раніше обмеження на відстрочки для здобувачів освіти вводилися 17 грудня через технічні роботи, послугу мали відновити 30 числа. Водночас 19 грудня відбулася масштабна російська кібератака на реєстри, чию роботу повністю вдалося відновити лише 20 січня.

Інфографіка: Міноборони

9 листопада 2024 року у Резерв+ стала доступна послуга з оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації.

Новою послугою можуть скористатися лише військовозобов'язані, призовників нововведення не стосується.

5 січня для багатодітних батьків знову повернули можливість оформити відстрочку від мобілізації у Резерв+.