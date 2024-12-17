Студенти й аспіранти не зможуть отримати онлайн-відстрочку майже два тижні: пояснення Міноборони
Студенти, аспіранти й докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у державному застосунку "Резерв+". Про це повідомило Міністерство оборони.
Таке обмеження триватиме з 17 до, орієнтовно, 30 грудня. Ця проблема пов'язана з технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Разом з тим на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, а відповідний статус продовжить відображатися у Резерв+ як і раніше, зазначили в МО.
Там додали, що технічні роботи в освітньому реєстрі не вплинуть на роботу інших сервісів застосунку.
Також обіцяють одразу повідомити про відновлення оформлення онлайн-відстрочок.
- 9 листопада у Резерв+ стала доступна послуга з оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації.
- Новою послугою можуть скористатися лише військовозобов'язані, призовників нововведення не стосується.
- Уже 11 листопада близько 100 000 українців поновили й отримали відстрочки від мобілізації онлайн.