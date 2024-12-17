Студенти й аспіранти не зможуть отримати онлайн-відстрочку майже два тижні: пояснення Міноборони

Проблема пов'язана з технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти

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Студенти, аспіранти й докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у державному застосунку "Резерв+". Про це повідомило Міністерство оборони.

Таке обмеження триватиме з 17 до, орієнтовно, 30 грудня. Ця проблема пов'язана з технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Разом з тим на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, а відповідний статус продовжить відображатися у Резерв+ як і раніше, зазначили в МО.

Там додали, що технічні роботи в освітньому реєстрі не вплинуть на роботу інших сервісів застосунку.

Також обіцяють одразу повідомити про відновлення оформлення онлайн-відстрочок.