Студенты и аспиранты не смогут получить онлайн-отсрочку почти две недели: объяснение
Студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в государственном приложении "Резерв+". Об этом сообщило Министерство обороны.
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Такое ограничение продлится с 17 до, ориентировочно, 30 декабря. Эта проблема связана с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
При этом на уже полученные отсрочки технические работы не окажут влияния, а соответствующий статус продолжит отражаться в Резерв+ по-прежнему, отметили в МО.
Там добавили, что технические работы в образовательном реестре не повлияют на работу других приложений.
Также обещают сразу сообщить о возобновлении оформления онлайн-отсрочок.
- 9 ноября в Резерв+ стала доступна услуга по оформлению онлайн-отсрочки от мобилизации.
- Новой услугой могут воспользоваться только военнообязанные, призывников нововведение не касается.
- Уже 11 ноября около 100 000 украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации онлайн.