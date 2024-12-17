Студенты и аспиранты не смогут получить онлайн-отсрочку почти две недели: объяснение

Проблема связана с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования

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Студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в государственном приложении "Резерв+". Об этом сообщило Министерство обороны.

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Такое ограничение продлится с 17 до, ориентировочно, 30 декабря. Эта проблема связана с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

При этом на уже полученные отсрочки технические работы не окажут влияния, а соответствующий статус продолжит отражаться в Резерв+ по-прежнему, отметили в МО.

Там добавили, что технические работы в образовательном реестре не повлияют на работу других приложений.

Также обещают сразу сообщить о возобновлении оформления онлайн-отсрочок.