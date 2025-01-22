Росіяни запустили фейк про масове зникнення підлітків у Сумській області. ЦПД спростував

Росіяни використали кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України

Окупант (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російська пропаганда поширює фейк про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

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Росіяни стверджують, що нібито ці підлітки зникли у січні 2025 року та були силоміць мобілізовані в Збройні Сили України.

"Ця інформація є відвертим фейком. Як "докази" пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків. Але ці скриншоти є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень", – заявили в ЦПД.

У центрі додали, що росіяни взяли кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України протягом 2024 року, але змінили в них місце й дату.

Скриншоти: ЦПД