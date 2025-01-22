Росіяни запустили фейк про масове зникнення підлітків у Сумській області. ЦПД спростував
Російська пропаганда поширює фейк про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
Росіяни стверджують, що нібито ці підлітки зникли у січні 2025 року та були силоміць мобілізовані в Збройні Сили України.
"Ця інформація є відвертим фейком. Як "докази" пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків. Але ці скриншоти є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень", – заявили в ЦПД.
У центрі додали, що росіяни взяли кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України протягом 2024 року, але змінили в них місце й дату.
- 20 січня 2025 року нардеп Разумков заявив, що 18-річних студентів нібито можуть мобілізувати, якщо під час навчання вони пройшли базову військову підготовку та були відраховані.
- Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував це. Він заявив, що до 25 років можна мобілізуватися лише добровільно, підписавши контракт.