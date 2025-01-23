"Захід не може ставити умови Україні". Зеленський відреагував на заклики мобілізувати 18-річних

Зеленський заявив, що якщо партнери не дають все те, що просить Україна, але при цьому закликають мобілізувати молодь, то "це не чесно"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід не може ставити Україні умови щодо зниження віку мобілізації. Таку думку він висловив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Глава держави нагадав, що, згідно із законодавством раніше в Україні можна було мобілізувати лише з 27 років, але згодом мобілізаційний вік знизили до 25.

"Якщо є люди 25+, в яких немає зброї, то для чого ми хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того, щоб людей без зброї було ще більше? Мені здається, що повинна бути всьому логіка і справедливість", – сказав він.

Там, де можна обійтися без людини й побудувати захист дронами, потрібно так робити, захищаючи життя людей, вважає Зеленський.

"Там, де треба молодь, говорімо. Але говорімо про те, що вони будуть екіпіровані, що вони будуть підготовлені, що буде відповідна зброя. В цій війні Захід не може ставити умови Україні. В цій війні Україна не ставить умови Заходу. Ми можемо бути тільки союзниками", – акцентував президент.

За його словами, якщо партнери не дають далекобійне озброєння і все те, що просить Україна, але при цьому закликають мобілізувати молодь, то "це не чесно".

"Ти можеш поставити умови. Можеш сказати, що наші умови такі. Ми вам даємо раз, два, три, чотири, п'ять, а ви робите раз, два, три, чотири, п'ять. Це – діалог", – додав він.

Зеленський наголосив, що найбільшу ціну у цій війні платить Україна – це людські життя. Водночас союзники відмовляються спрямувати до України своїх інструкторів для навчання військових, але закликають знизити вік мобілізації.

"Це несправедливий діалог. Ми повинні бути справедливими й сказати один одному чесно, чого не вистачає Україні, щоб перемогти Путіна і написати ці пункти. І кожна зі сторін повинна виконати своє завдання", – резюмував глава держави.

12 січня 2025 року майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Волц заявив, що адміністрація нового американського президента проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18 років.

На заклики партнерів знизити мобілізаційний вік Зеленський заявив, що спочатку потрібно укомплектувати наявні бригади технікою.