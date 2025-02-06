Веніславський заявив про збільшення частки військових, залучених через рекрутинг

Але мобілізація, як і раніше, здебільшого забезпечується діяльністю ТЦК та СП

Федір Веніславський (Фото: Верховна Рада)

В Україні спостерігається позитивна динаміка в питанні залучення бійців через рекрутинг. Про це на брифінгу повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нардеп констатував, що мобілізація в основному забезпечується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

"Але на засіданнях комітету з питань національної оборони та розвідки ми розглядаємо в закритому режимі питання, пов'язані також із запровадженням рекрутингових механізмів. І ми бачимо дуже позитивну динаміку", – зазначив Веніславський.

За його словами, якщо раніше 5% забезпечувалося рекрутингом, а 95% – діяльністю ТЦК, то "ця цифра на сьогодні зросла у два з лишком рази".

"Скажімо так, кількість тих, кого залучаємо через рекрутинг, через інші механізми укладання контрактів, суттєво збільшується, і динаміка гарна", – наголосив депутат.

2 січня 2025 року у Міноборони повідомили, що із загальної кількості тих, хто звернувся до рекрутингових центрів, кожен четвертий проходить відбір до війська.

Станом на 9 січня найчастіше українці подавали заявки до "Азову", 14 окремого полку безпілотних авіакомплексів, до "Хартії", Сил логістики, спецпідрозділу СБУ "Сили оборони".

У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 особа. З них 955 – стали кандидатами до лав Сил оборони.