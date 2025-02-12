Для украинцев 18-24 лет появилась возможность подать заявку на спецконтракт в Резерв+
В приложении "Резерв+" появилась возможность для украинцев в возрасте 18-24 лет подать заявку на заключение специального контракта для службы в армии. Об этом сообщило Министерство обороны.
Для доступа необходимо обновить приложение до новой версии, которая уже доступна на iOS и Android.
"Вы сможете найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания "Контракта 18-24", – отметили в МО.
Проект позволяет добровольно присоединиться к войску лицам немобилизационного возраста. Контракт длится год и предусматривает расширенный финансовый и социальный пакет, в частности выплату 1 млн грн.
- Президент Зеленский еще в 2024 году анонсировал введение специальных контрактов для людей в возрасте до 25 лет вместо снижения возраста призыва.
- В феврале 2025 года член комитета Совета по нацбезопасности заявил, что в Украине наблюдается положительная динамика в вопросе привлечения бойцов через рекрутинг.