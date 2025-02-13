Появились детали годовых контрактов для мужчин 18-24 лет

Контракт заключается на один год, и одним из обязательных условий является участие в боевых действиях не менее шести месяцев

Фото: Генштаб ВСУ

Правительство опубликовало детали постановления №153 о заключении контрактов для мужчин 18-24 лет, не подлежащих мобилизации. В частности, документом предусматривается обязательное участие в боевых действиях не менее полугода.

Отбор кандидатов будут проводить рекрутинговые центры и представители военных бригад. Контракт заключается на один год, и одним из обязательных условий является участие в боевых действиях не менее шести месяцев. Добровольцы могут служить на следующих должностях:

→ стрелок;

→ старший стрелок;

→ стрелок-снайпер;

→ стрелок-санитар;

→ гранатометчик;

→ помощник гранатометчика;

→ старший гранатометчик;

→ разведчик;

→ старший разведчик.

В случае, если состояние здоровья не разрешает исполнять обязанности на указанных должностях, военнослужащие могут быть переведены на другие.

Начальная военная подготовка для таких контрактников будет длиться минимум 45 суток, дополнительно на подготовку к конкретной специализации выделяется еще 14 суток, а также еще 14 суток для адаптации в воинской части.

Добровольцы будут получать 1 млн грн в три этапа: 200 000 после подписания контракта, 300 000 после прохождения подготовки и вступления в боевые действия и еще 500 000 при увольнении после завершения контракта.

Если контрактник не выполняет условия соглашения (например, имеет уголовные или дисциплинарные нарушения), он вынужден вернуть полученную денежную помощь. Если человек нарушит условия контракта дважды или более, он будет обязан возместить все выплаты.

После завершения контракта добровольцы получают отсрочку от мобилизации на один год, право на выезд за границу и возможность оформления ипотеки под 0%.