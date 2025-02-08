Наступного тижня представлять деталі контрактів із ЗСУ для чоловіків 18-24 років – Зеленський

Президент наголосив, що контракти будуть добровільними, оскільки ця категорія чоловіків не досягла призовного віку

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Міністерство оборони разом з бойовими бригадами напрацьовують варіант контракту, який могли б укласти чоловіки 18-24 років зі Збройними Силами України. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це не мобілізація, це контрактна пропозиція. Це спеціальний контракт для тих, хто хоче приєднатися до війська у віці 18-24 років, бо вони є не мобілізаційного віку", – сказав він.

За словами глави держави, деталі контракту оприлюднять наступного тижня. Водночас вже відомо, що контракт буде річним і передбачатиме багато пільг і високе грошове забезпечення.

"Важливо, що він пропонується саме досвідченими військовими, в яких Україна та люди впевнені", – сказав Зеленський.