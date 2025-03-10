Трамп: Ані Україна, ані Росія не мають козирів. Вони повинні укласти угоду

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп вважає, що ані в України, ані в Росії "немає козирів" і обом сторонам треба укласти угоду про мир. Про це він заявив в коментарі журналістам Forbes.

"Ви знаєте, я кажу, що у них немає козирів. Ні в кого насправді немає козирів. У Росії їх немає. Все, що потрібно, – це укласти угоду та перестати вбивати людей. Це безглузда війна, і ми збираємось її завершити", – сказав Трамп.

Вираз про "відсутність козирів" Трамп вперше використовував під час суперечки з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Крім того, він наголошував на цьому повторно під час спілкування із пресою 7 березня, коли сказав, що йому "важче мати справу з Україною".