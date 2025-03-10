Трамп вважає, що Україна "продемонструє прагнення до миру" протягом двох-трьох днів

На думку очільника Білого дому, зараз Україна не демонструє прагнення до миру

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна підпише угоду про корисні копалини, але найголовнішим для нього є прагнення тієї до миру. В коментарі Forbes він заявив, що "наміри Києва" стануть зрозумілими протягом наступних двох-трьох днів.

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Трампа запитали, чи готовий він відновити добрі відносини з Україною, якщо та підпише угоду про рідкісноземельні метали.

"Я думаю, що вони підпишуть її. Але я хочу, щоб вони хотіли миру зараз", – сказав очільник Білого дому.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, як Київ може продемонструвати це прагнення до миру, Трамп заявив: "Прямо зараз вони не демонструють цього, але я думаю, що вони це зроблять. Можливо, це буде очевидно протягом наступних двох-трьох днів".

Завтра, 11 березня, представники США та України мають зустрітися у Саудівській Аравії.

9 березня Трамп заявив, що сподівається цього тижня досягти прогресу в припиненні вогню. Також він вважає, що зустріч у Саудівській Аравії між делегаціями США й України дасть хороші результати.

Reuters писало, що під час зустрічі в Саудівській Аравії США хочуть зрозуміти, чи готова Україна піти на територіальні поступки Росії для припинення війни.