Зеленський назвав склад делегації України на переговорах зі США у Саудівській Аравії

Українська команда складатиметься з голови ОП Єрмака, його заступника Паліси, а також міністрів закордонних справ й оборони Сибіги та Умєрова

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації на майбутніх переговорах зі США у Саудівській Аравії. Такий допис він опублікував у соцмережі X.

Наступного тижня президент матиме візит до Саудівської Аравії. У понеділок, 10 березня, він планує зустрітися зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Після заходу українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі з американською командою у вівторок, 11 березня.

Зеленський повідомив, що українська делегація складатиметься з голови Офісу президента Андрія Єрмака, міністрів закордонних справ і оборони Андрія Сибіги та Рустема Умєрова, а також до неї увійде заступник голови ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса.

"З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки", – написав голова держави.

Президент наголосив, що Україна "прагне миру від першої ж секунди цієї війни", на столі переговорів будуть "абсолютно реалістичні пропозиції".

На думку Зеленського, головне – це "рухатися швидко й результативно".

Також він повідомив, що 8 березня у Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Великої Британії, на якій країни обговорили їхні спільні кроки, які можуть наблизити мир і прискорити дипломатичну роботу.

"Дуже продуктивно. [...] Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю війну достойним і тривалим миром", – зауважив український лідер.