Зеленський назвав склад делегації України на переговорах зі США у Саудівській Аравії
Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації на майбутніх переговорах зі США у Саудівській Аравії. Такий допис він опублікував у соцмережі X.
Наступного тижня президент матиме візит до Саудівської Аравії. У понеділок, 10 березня, він планує зустрітися зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.
Після заходу українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі з американською командою у вівторок, 11 березня.
Зеленський повідомив, що українська делегація складатиметься з голови Офісу президента Андрія Єрмака, міністрів закордонних справ і оборони Андрія Сибіги та Рустема Умєрова, а також до неї увійде заступник голови ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса.
"З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки", – написав голова держави.
Президент наголосив, що Україна "прагне миру від першої ж секунди цієї війни", на столі переговорів будуть "абсолютно реалістичні пропозиції".
На думку Зеленського, головне – це "рухатися швидко й результативно".
Також він повідомив, що 8 березня у Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Великої Британії, на якій країни обговорили їхні спільні кроки, які можуть наблизити мир і прискорити дипломатичну роботу.
"Дуже продуктивно. [...] Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю війну достойним і тривалим миром", – зауважив український лідер.
- Наступного тижня має відбутися зустріч делегацій України та США у місті Джидда в Саудівській Аравії. 7 березня міністр закордонних справ Сибіга говорив про захід зі своїм американським колегою Рубіо.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Волтц повідомив, що на зустрічі має обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.
- Зеленський заявляв, що 7 березня тривала "найбільш інтенсивна робота" з командою Трампа за весь час.