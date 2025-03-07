Зеленський: Триває найінтенсивніша робота з командою Трампа за весь час

Володимир Зеленський (Фото: Julien De Rosa / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що 7 березня триває "найбільш інтенсивна робота" з командою лідера США Дональда Трампа за весь час.

"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, які хочуть миру, так само хочуть, як і ми, над відповідними кроками. І наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, з Америкою, у Саудівській Аравії – ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки", – розповів Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, увесь день 7 березня на різних рівнях триває "найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час" – відбувається багато дзвінків.

Темою розмов є якнайшвидше досягнення миру та безпеки, зазначив президент.

"Україна налаштована максимально конструктивно", – наголосив голова держави.