Зеленский: Продолжается самая интенсивная работа с командой Трампа за все время

Владимир Зеленский (Фото: Julien De Rosa / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что 7 марта продолжается "наиболее интенсивная работа" с командой лидера США Дональда Трампа за все время.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, которые хотят мира, так же хотят, как и мы, над ответными шагами. И на следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой, в Саудовской Аравии – мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности", – рассказал Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, весь день 7 марта на разных уровнях продолжается "самая интенсивная работа с командой президента Трампа за все время" – происходит много звонков.

Тема разговоров – скорейшее достижение мира и безопасности, отметил президент.

"Украина настроена максимально конструктивно", – подчеркнул глава государства.