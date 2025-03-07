Зеленский: Продолжается самая интенсивная работа с командой Трампа за все время
Президент Владимир Зеленский заявил, что 7 марта продолжается "наиболее интенсивная работа" с командой лидера США Дональда Трампа за все время.
"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, которые хотят мира, так же хотят, как и мы, над ответными шагами. И на следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой, в Саудовской Аравии – мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности", – рассказал Зеленский в своем вечернем обращении.
По его словам, весь день 7 марта на разных уровнях продолжается "самая интенсивная работа с командой президента Трампа за все время" – происходит много звонков.
Тема разговоров – скорейшее достижение мира и безопасности, отметил президент.
"Украина настроена максимально конструктивно", – подчеркнул глава государства.
- На следующей неделе должна пройти встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. 7 марта министр иностранных дел Сибига обсудил мероприятие со своим американским коллегой Рубио.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщил, что на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира.
- Представитель украинского МИД отмечал, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.