Сибига и Рубио обсудили будущую встречу Украины и США в Саудовской Аравии
Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных прав Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Марком Рубио .

Сибига назвал разговор конструктивным, на нем обсуждалась предстоящая встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

По словам министра, Украина хочет окончания войны, и лидерство Штатов имеет важное значение для достижения продолжительного мира.

Кроме этого, чиновники обсудили пути развития двустороннего сотрудничества стран.

  • Советник президента США по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщил, что он и Рубио будут в американской делегации во время украино-американских переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе. По словам чиновника, на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира.
  • Спикер украинского МИД сообщил, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.
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