Сибига и Рубио обсудили будущую встречу Украины и США в Саудовской Аравии

Министр отметил, что Украина хочет окончания войны, и лидерство Штатов имеет важное значение для достижения продолжительного мира

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных прав Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Марком Рубио .

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Сибига назвал разговор конструктивным, на нем обсуждалась предстоящая встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

По словам министра, Украина хочет окончания войны, и лидерство Штатов имеет важное значение для достижения продолжительного мира.

Кроме этого, чиновники обсудили пути развития двустороннего сотрудничества стран.