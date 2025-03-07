Сибига и Рубио обсудили будущую встречу Украины и США в Саудовской Аравии
Министр иностранных прав Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Марком Рубио .
Сибига назвал разговор конструктивным, на нем обсуждалась предстоящая встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.
По словам министра, Украина хочет окончания войны, и лидерство Штатов имеет важное значение для достижения продолжительного мира.
Кроме этого, чиновники обсудили пути развития двустороннего сотрудничества стран.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщил, что он и Рубио будут в американской делегации во время украино-американских переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе. По словам чиновника, на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира.
- Спикер украинского МИД сообщил, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.