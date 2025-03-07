Трамп: Верю, что Путин хочет мира, но сейчас Россия бомбит Украину

Лидер США отметил, что ему "все сложнее" вести дела с Украиной, и снова упомянул о "козырях"

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит диктатору Владимиру Путину насчет его желания установить мир, но признал, что сейчас РФ бомбит Украину. Об этом он рассказал во время общения с прессой в Белом доме.

"Я верю ему [Путину]. Я думаю, что мы очень хорошо работаем с Россией, но сейчас они чертовски много бомбят Украину", – заявил американский лидер.

В то же время он заявил, что ему "все труднее" иметь дело с Украиной и добавил, что у нее "нет козырей". Это же выражение Трамп использовал во время спора с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Штатов напомнил о предстоящей встрече с украинской стороной в Саудовской Аравии и заявил, что, по его мнению, в достижении окончательного урегулирования "возможно, легче иметь дело с Россией, что удивительно, поскольку у них есть все козыри".

По поводу российских бомбардировок Украины лидер США напомнил о своем недавнем заявлении с угрозой введения новых санкций против РФ.

"Мы пытаемся им [украинцам] помочь. А Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу", – подытожил Трамп.

Во время этой же пресс-конференции советник президента США Уолтц заявил, что Вашингтон надеется "вернуть все на свои места", говоря о встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома заявило, что в последние дни "усилился гнев" Трампа из-за поведения России в войне против Украины.