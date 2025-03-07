Трамп: Верю, что Путин хочет мира, но сейчас Россия бомбит Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит диктатору Владимиру Путину насчет его желания установить мир, но признал, что сейчас РФ бомбит Украину. Об этом он рассказал во время общения с прессой в Белом доме.
"Я верю ему [Путину]. Я думаю, что мы очень хорошо работаем с Россией, но сейчас они чертовски много бомбят Украину", – заявил американский лидер.
В то же время он заявил, что ему "все труднее" иметь дело с Украиной и добавил, что у нее "нет козырей". Это же выражение Трамп использовал во время спора с президентом Владимиром Зеленским.
Президент Штатов напомнил о предстоящей встрече с украинской стороной в Саудовской Аравии и заявил, что, по его мнению, в достижении окончательного урегулирования "возможно, легче иметь дело с Россией, что удивительно, поскольку у них есть все козыри".
По поводу российских бомбардировок Украины лидер США напомнил о своем недавнем заявлении с угрозой введения новых санкций против РФ.
"Мы пытаемся им [украинцам] помочь. А Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу", – подытожил Трамп.
- Во время этой же пресс-конференции советник президента США Уолтц заявил, что Вашингтон надеется "вернуть все на свои места", говоря о встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе.
- Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома заявило, что в последние дни "усилился гнев" Трампа из-за поведения России в войне против Украины.