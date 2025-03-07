Трамп: Вірю, що Путін хоче миру, але зараз Росія бомбить Україну
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить диктатору Володимиру Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну. Про це він розповів під час спілкування з пресою у Білому домі.

"Я вірю йому [Путіну]. Я думаю, що ми дуже добре працюємо з Росією, але зараз вони до біса багато бомблять Україну", – заявив американський лідер.

Водночас він заявив, що йому "дедалі важче" мати справою з Україною, та додав, що у неї "немає козирів". Цей же вираз Трамп використовував під час суперечки з президентом Володимиром Зеленським.

Президент Штатів нагадав про майбутню зустріч з українською стороною у Саудівській Аравії і заявив, що, на його думку, у досягненні остаточного врегулювання "можливо, легше мати справу з Росією, що дивно, оскільки вони мають всі козирі".

Щодо російських бомбардувань України лідер США нагадав про свою нещодавню заяву з погрозою запровадження нових санкцій проти РФ.

"Ми намагаємося їм [українцям] допомогти. А Україна повинна взятися за справу і виконати свою роботу", – підсумував Трамп.

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