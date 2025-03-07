Трамп: Вірю, що Путін хоче миру, але зараз Росія бомбить Україну
Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить диктатору Володимиру Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну. Про це він розповів під час спілкування з пресою у Білому домі.
"Я вірю йому [Путіну]. Я думаю, що ми дуже добре працюємо з Росією, але зараз вони до біса багато бомблять Україну", – заявив американський лідер.
Водночас він заявив, що йому "дедалі важче" мати справою з Україною, та додав, що у неї "немає козирів". Цей же вираз Трамп використовував під час суперечки з президентом Володимиром Зеленським.
Президент Штатів нагадав про майбутню зустріч з українською стороною у Саудівській Аравії і заявив, що, на його думку, у досягненні остаточного врегулювання "можливо, легше мати справу з Росією, що дивно, оскільки вони мають всі козирі".
Щодо російських бомбардувань України лідер США нагадав про свою нещодавню заяву з погрозою запровадження нових санкцій проти РФ.
"Ми намагаємося їм [українцям] допомогти. А Україна повинна взятися за справу і виконати свою роботу", – підсумував Трамп.
- Під час цієї ж пресконференції радник президента США Волтц заявив, що Вашингтон сподівається "повернути все на свої місця", говорячи про зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії наступного тижня.
- Axios з посиланням на неназваного високопоставленого посадовця Білого дому заявило, що останніми днями "посилився гнів" Трампа через поведінку Росії у війні проти України.