Сибіга та Рубіо обговорили майбутню зустріч України й США у Саудівській Аравії

Міністр зауважив, що Україна хоче закінчення війни, і лідерство Штатів має важливе значення для досягнення тривалого миру

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Марком Рубіо.

Сибіга назвав розмову конструктивною, на ній обговорювалась майбутня зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

За словами міністра, Україна хоче закінчення війни, і лідерство Штатів має важливе значення для досягнення тривалого миру.

Окрім цього посадовці обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці країн.