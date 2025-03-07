Сибіга та Рубіо обговорили майбутню зустріч України й США у Саудівській Аравії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Марком Рубіо.
Сибіга назвав розмову конструктивною, на ній обговорювалась майбутня зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії
За словами міністра, Україна хоче закінчення війни, і лідерство Штатів має важливе значення для досягнення тривалого миру.
Окрім цього посадовці обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці країн.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Волтц повідомив, що він та Рубіо будуть в американській делегації під час україно-американських переговорів у Саудівській Аравії наступного тижня. За словами чиновника, на зустрічі має обговорюватися припинення вогню та встановлення миру.
- Речник українського МЗС повідомив, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.