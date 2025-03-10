Трамп считает, что Украина "продемонстрирует стремление к миру" в течение двух-трех дней

По мнению главы Белого дома, сейчас Украина не демонстрирует стремление к миру

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых, но самым главным для него является стремление к миру. В комментарии Forbes он заявил, что "намерения Киева" станут понятны в течение следующих двух-трех дней.

Трампа спросили, готов ли он возобновить хорошие отношения с Украиной, если и подпишет соглашение о редкоземельных металлах.

"Я думаю, что они подпишут ее. Но я хочу, чтобы они хотели мира сейчас", – сказал глава Белого дома.

Отвечая на уточняющий вопрос, как Киев может продемонстрировать это стремление к миру, Трамп заявил: "Прямо сейчас они не демонстрируют этого, но я думаю, что они это сделают. Возможно, это будет очевидно в течение следующих двух-трех дней".

Завтра, 11 марта, представители США и Украины должны встретиться в Саудовской Аравии.

9 марта Трамп заявил, что надеется на этой неделе достичь прогресса в прекращении огня. Также он считает, что встреча в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины даст хорошие результаты.

Reuters писало, что во время встречи в Саудовской Аравии США хотят понять, готова ли Украина пойти на территориальные уступки России для прекращения войны.