Трамп считает, что Украина "продемонстрирует стремление к миру" в течение двух-трех дней
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых, но самым главным для него является стремление к миру. В комментарии Forbes он заявил, что "намерения Киева" станут понятны в течение следующих двух-трех дней.
Трампа спросили, готов ли он возобновить хорошие отношения с Украиной, если и подпишет соглашение о редкоземельных металлах.
"Я думаю, что они подпишут ее. Но я хочу, чтобы они хотели мира сейчас", – сказал глава Белого дома.
Отвечая на уточняющий вопрос, как Киев может продемонстрировать это стремление к миру, Трамп заявил: "Прямо сейчас они не демонстрируют этого, но я думаю, что они это сделают. Возможно, это будет очевидно в течение следующих двух-трех дней".
- Завтра, 11 марта, представители США и Украины должны встретиться в Саудовской Аравии.
- 9 марта Трамп заявил, что надеется на этой неделе достичь прогресса в прекращении огня. Также он считает, что встреча в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины даст хорошие результаты.
- Reuters писало, что во время встречи в Саудовской Аравии США хотят понять, готова ли Украина пойти на территориальные уступки России для прекращения войны.