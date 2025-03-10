США в Саудовской Аравии хотят определить, готова ли Украина к уступкам землями – Reuters

Украинские военные (Фото: 71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ)

Во время встречи в Саудовской Аравии США хотят понять, готова ли Украина пойти на территориальные уступки России для прекращения войны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

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"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на любой компромисс"", – сказал один из чиновников о предстоящих переговорах.



Также, по словам другого чиновника, США хотят увидеть, заинтересована ли Украина не просто в мире, а в "реалистическом мире".



"Если их интересуют только границы 2014 или 2022 годов, это о чем-то говорит", – сказал он.

США будут смотреть и на серьезность намерений Украины улучшить отношения с администрацией Трампа после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля, сказал анонимный чиновник.



От Соединенных Штатов на переговорах ожидаются госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии состоится 11 марта.

США и Украина будут обсуждать двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру.

Украину на переговорах будут представлять глава Офиса президента Ермак, его заместитель Палиса, министры иностранных дел и обороны Сибига и Умеров.

9 марта Трамп заявил, что надеется на этой неделе достичь прогресса в прекращении огня. Также он считает, что встреча в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины даст хорошие результаты.