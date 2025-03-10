США у Саудівській Аравії хочуть визначити, чи готова Україна до поступок землями – Reuters

Українські військові (Фото: 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ)

Під час зустрічі в Саудівській Аравії США хочуть зрозуміти, чи готова Україна піти на територіальні поступки Росії для припинення війни. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

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"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на будь-який компроміс"", – сказав один із посадовців про майбутні переговори.



Також, за словами іншого чиновника, США хочуть побачити, чи зацікавлена Україна не просто в мирі, а в "реалістичному мирі".



"Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це про щось говорить", – сказав він.

США будуть дивитись і на серйозність намірів України покращити відносини з адміністрацією Трампа після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого, сказав анонімний посадовець.



Від Сполучених Штатів на переговорах очікуються держсекретар Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц і спецпредставник президента США по Близькому сходу Стів Віткофф.

Зустріч між США й Україною в Саудівській Аравії має відбутись 11 березня.

США й Україна обговорюватимуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток і шлях до миру.

Україну на переговорах представлятимуть глава Офісу президента Єрмак, його заступник Паліса, міністри закордонних справ і оборони Сибіга й Умєров.

9 березня Трамп заявив, що сподівається цього тижня досягти прогресу в припиненні вогню. Також він вважає, що зустріч у Саудівській Аравії між делегаціями США й України дасть хороші результати.