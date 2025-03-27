"Поганий сигнал для Путіна". Зеленський в Парижі заявив, що партнери не залишають Україну

Володимир Зеленський (Фото: TERESA SUAREZ / EPA)

За підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі президент Володимир Зеленський заявив, що партнери "не кидають" й будуть підтримувати Україну, а сама країна не збирається здаватися. Про це він розповів під час пресконференції після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі.

Журналіст запитав, в якому настрої Зеленський їде з Парижа, чи наблизив цей саміт мир або припинення вогню і яку "картинку" президент може надати європейцям після того, як спілкувався з їхніми лідерами.

"Настрій нормальний. Я вважаю, що саміт був дуже мотивуючим, дякую ще раз Емманюелю [Макрону] за організацію. Я вважаю, що мій діалог з лідерами мотивує, вважаю, що лідери всі заряджені. Вважаю, що лідери нас не кидають, а будуть підтримувати Україну. Це поганий сигнал для Путіна", – відповів український лідер.

Президент наголосив, що Україна не збирається здаватися, віддавати свої землі та незалежність – і російський диктатор "так просто з нами не зможе [впоратися]".

"І тому настрій у мене дуже нормальний. Ми не наодинці. Україна – сильна країна, яка дійсно хоче миру, але миру, знов-таки, сталого, який буде довгим й важливим для всіх нас. Для наших дітей і для нас – ми також ще молоді", – підсумував Зеленський.