Зеленський: До франко-британської місії в Україні доєднається ще дехто
До франко-британської місії, про відправлення до України якої 27 березня оголосив президент Франції Емманюель Макрон, доєднаються ще деякі країни. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
"До франко-британської місії, я думаю, дехто ще може долучитися. Вони долучаться, щоб подивитися на той базис, який підготувала Україна: як ми це бачимо, де ми це бачимо, кількісний та якісний склад цього контингенту", – розповів глава держави.
Раніше французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".
"Ця команда працюватиме з Україною, щоб визначити всі аспекти майбутньої армії: її розмір, кількість солдатів, необхідне обладнання", – пояснив він.
- Під час зустрічі "коаліції охочих" президент Володимир Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.
- Макрон заявив, що міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною.