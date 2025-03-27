Зеленський: До франко-британської місії в Україні доєднається ще дехто

Президент прокоментував цілі відправлення до України місії Великої Британії та Франції з посилення української армії

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / PAVEL SUPERNAK)

До франко-британської місії, про відправлення до України якої 27 березня оголосив президент Франції Емманюель Макрон, доєднаються ще деякі країни. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"До франко-британської місії, я думаю, дехто ще може долучитися. Вони долучаться, щоб подивитися на той базис, який підготувала Україна: як ми це бачимо, де ми це бачимо, кількісний та якісний склад цього контингенту", – розповів глава держави.

Раніше французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".

"Ця команда працюватиме з Україною, щоб визначити всі аспекти майбутньої армії: її розмір, кількість солдатів, необхідне обладнання", – пояснив він.