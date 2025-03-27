Макрон: Європа протягом трьох тижнів запропонує, як моніторити перемир'я України та РФ
Міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною. Про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає France 24.
"Глави МЗС Європи протягом трьох тижнів запропонують пропозиції щодо моніторингу російсько-українського перемир'я", – сказав він.
Макрон додав, що США залишаються "надійним союзником" для України, але Європі потрібно бути готовою захищати свої інтереси. Він додав, що лідери ЄС сподіваються на підтримку Америки в обороні України, але повинні бути готові до ситуації, коли вона не приєднається до них.
Він також заявив, що Велика Британія та Франція надішлють в Україну команди для роботи над зміцненням української армії.
- 27 березня, близько 13:00 за київським часом, розпочалася зустріч "коаліції". У заході брали участь делегації та лідери 31 країни. Вона тривала дві години.
- Під час зустрічі "коаліції охочих" президент Володимир Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.