Макрон: Європа протягом трьох тижнів запропонує, як моніторити перемир'я України та РФ

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною. Про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає France 24.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Глави МЗС Європи протягом трьох тижнів запропонують пропозиції щодо моніторингу російсько-українського перемир'я", – сказав він.

Макрон додав, що США залишаються "надійним союзником" для України, але Європі потрібно бути готовою захищати свої інтереси. Він додав, що лідери ЄС сподіваються на підтримку Америки в обороні України, але повинні бути готові до ситуації, коли вона не приєднається до них.

Він також заявив, що Велика Британія та Франція надішлють в Україну команди для роботи над зміцненням української армії.