У Парижі стартувала зустріч "коаліції охочих": про що говоритимуть лідери 30 країн
У Парижі 27 березня розпочалася зустріч "коаліції охочих", на якій лідери 31 країни обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні миру. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
У заході беруть участь президент Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, Румунії, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, Туреччини, Європейської ради та Європейської комісії та НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.
На переговорах обговорюватимуться питання зміцнення української армії та оборонно-промислового комплексу, мирні переговори та перші кроки до припинення вогню.
Лідери також розглянуть можливість розгортання гарантійних сил в Україні як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США.
- Зеленський прибув до Франції на зустріч "коаліції охочих" 26 березня.
- Він зустрівся з Макроном. Після зустрічі президент Франції оголосив про виділення Україні військової допомоги на 2 млрд євро. Сьогодні, 27 березня, глава держави зустрівся з Макроном та Стармером.
- Президент заявляв, що учасники зустрічі обговорюватимуть стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, недопущення нової агресії Росії, питання інфраструктури військового контингенту та підтримки української армії.