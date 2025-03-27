У Парижі стартувала зустріч "коаліції охочих": про що говоритимуть лідери 30 країн

Лідери обговорюватимуть зміцнення армії України, мирні переговори, кроки до перемир'я та можливість розгортання гарантійних сил США в Україні

Учасники "коаліції охочих" (Фото: ОП)

У Парижі 27 березня розпочалася зустріч "коаліції охочих", на якій лідери 31 країни обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні миру. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У заході беруть участь президент Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, Румунії, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, Туреччини, Європейської ради та Європейської комісії та НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

На переговорах обговорюватимуться питання зміцнення української армії та оборонно-промислового комплексу, мирні переговори та перші кроки до припинення вогню.

Лідери також розглянуть можливість розгортання гарантійних сил в Україні як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США.