Зеленський прибув до Франції

27 березня у Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 26 березня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції. Про це повідомило Суспільне із посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.

За його словами, цього дня Зеленський проведе перемовини із президентом Франції Емманюелем Макроном. Інших деталей закордонної поїздки президента Никифоров не розкрив.

25 березня BFM TV повідомляло, що Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі для підготовки до саміту "коаліції охочих", який відбудеться у французькій столиці в четвер, 27 березня.

За даними медіа, лідери двох країн зроблять заяви для преси перед двосторонньою зустріччю та робочою вечерею.