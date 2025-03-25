Прем’єр Чехії вважає, що Франція та Британія стали лідерами "жорсткої сили" в Європі

Зміна лідерства в Європі сталася у відповідь на загрозу з боку Росії та тиск Дональда Трампа, стверджує Петр Фіала

Петр Фіала (Фото: Martin Divisek/EPA)

Франція та Велика Британія тепер лідери "жорсткої сили" в Європі, вважає прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Свою думку він висловив у інтерв’ю газеті Financial Times.

Зміна лідерства в Європі сталася у відповідь на загрозу з боку Росії та тиск з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо збільшення військових витрат, сказав Фіала.

"Це час, коли сильніші держави повинні відігравати більшу роль, ті, що мають конкретну владу, а це Франція і Велика Британія, європейські ядерні держави", – наголосив він.

Прем’єр Чехії високо оцінив рішучу підтримку України з боку британського колеги Кіра Стармера і заявив, що розглядає глибше залучення Лондона до європейської безпеки як можливість для тіснішої співпраці, а не як засіб для повернення Британії до Європейського Союзу.

Фіала сказав, що він давно застерігав своїх європейських колег "від покарання Великої Британії" за її рішення покинути ЄС.

"Я бачу тут шанс не на реінтеграцію [ЄС] – я не думаю, що це мета британського народу – але я сподіваюся на сильнішу і відкриту співпрацю, тому що це дуже важливо для нашого континенту", – акцентував очільник уряду Чехії.

Окрім цього, прем’єр Чехії зауважив, що російська загроза змусила його відмовитися від своєї давньої опозиції до великих держав, які беруть на себе більше лідерства – роль, яку історично відігравали Німеччина і Франція для просування економічної інтеграції ЄС.

"У мирний час я завжди був проти провідної ролі Франції та Німеччини, але в такий складний час важливо, щоб найсильніші країни були активними й приймали своє власне лідерство", – додав Фіала.