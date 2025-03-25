Премьер Чехии считает, что Франция и Великобритания стали лидерами "жесткой силы" в Европе
Франция и Великобритания теперь лидеры "жесткой силы" в Европе, считает премьер-министр Чехии Петр Фиала. Свое мнение он высказал в интервью газете Financial Times.
Смена лидерства в Европе произошла в ответ на угрозу России и давление со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по увеличению военных расходов, сказал Фиала.
"Это время, когда более сильные государства должны играть большую роль, те, которые имеют конкретную власть, а это Франция и Великобритания, европейские ядерные государства", — подчеркнул он.
Премьер Чехии высоко оценил решительную поддержку Украины со стороны британского коллеги Кира Стармера и заявил, что рассматривает более глубокое вовлечение Лондона в европейскую безопасность как возможность для более тесного сотрудничества, а не как средство для возвращения Британии в Европейский Союз.
Фиала сказал, что он давно предостерегал своих европейских коллег "от наказания Великобритании" за решение покинуть ЕС.
"Я вижу здесь шанс не на реинтеграцию [ЕС] – я не думаю, что это цель британского народа – но я надеюсь на более сильное и открытое сотрудничество, потому что это очень важно для нашего континента", — акцентировал глава правительства Чехии.
Кроме того, премьер Чехии отметил, что российская угроза заставила его отказаться от своей давней оппозиции к крупным государствам, которые берут на себя большее лидерство — роль, которую исторически играли Германия и Франция для продвижения экономической интеграции ЕС.
"В мирное время я всегда был против ведущей роли Франции и Германии, но в такое сложное время важно, чтобы сильнейшие страны были активными и принимали свое собственное лидерство", — добавил Фиала.
- 13 марта 2025 года сообщалось, что Стармер и Макрон ведут переговоры с 37 государствами о создании "коалиции желающих" в отношении Украины, если будет достигнуто мирное урегулирование.
- 27 марта в Париже состоится новый саммит по гарантиям безопасности для Украины. Он станет продолжением встреч, прошедших в последние недели во Франции и Британии.