Премьер Чехии считает, что Франция и Великобритания стали лидерами "жесткой силы" в Европе

Смена лидерства в Европе произошла в ответ на угрозу со стороны России и давление Дональда Трампа, утверждает Петр Фиала

Петр Фиала (Фото: Martin Divisek/EPA)

Франция и Великобритания теперь лидеры "жесткой силы" в Европе, считает премьер-министр Чехии Петр Фиала. Свое мнение он высказал в интервью газете Financial Times.

Смена лидерства в Европе произошла в ответ на угрозу России и давление со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по увеличению военных расходов, сказал Фиала.

"Это время, когда более сильные государства должны играть большую роль, те, которые имеют конкретную власть, а это Франция и Великобритания, европейские ядерные государства", — подчеркнул он.

Премьер Чехии высоко оценил решительную поддержку Украины со стороны британского коллеги Кира Стармера и заявил, что рассматривает более глубокое вовлечение Лондона в европейскую безопасность как возможность для более тесного сотрудничества, а не как средство для возвращения Британии в Европейский Союз.

Фиала сказал, что он давно предостерегал своих европейских коллег "от наказания Великобритании" за решение покинуть ЕС.

"Я вижу здесь шанс не на реинтеграцию [ЕС] – я не думаю, что это цель британского народа – но я надеюсь на более сильное и открытое сотрудничество, потому что это очень важно для нашего континента", — акцентировал глава правительства Чехии.

Кроме того, премьер Чехии отметил, что российская угроза заставила его отказаться от своей давней оппозиции к крупным государствам, которые берут на себя большее лидерство — роль, которую исторически играли Германия и Франция для продвижения экономической интеграции ЕС.

"В мирное время я всегда был против ведущей роли Франции и Германии, но в такое сложное время важно, чтобы сильнейшие страны были активными и принимали свое собственное лидерство", — добавил Фиала.