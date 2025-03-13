Bloomberg: Макрон и Стармер ведут переговоры с 37 странами о создании "коалиции желающих"

Два ядерных государства в Европе пытаются составить план, чтобы помочь обеспечить безопасность Киеву

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (Фото: Neil Hall / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут переговоры с 37 государствами о создании "коалиции желающих" в отношении Украины, если будет достигнуто мирное урегулирование. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Лондон и Париж пытаются укрепить позицию Украины на переговорах, поскольку президент США Дональд Трамп стремится добиться урегулирования в войне с Россией.

Два ядерных государства в Европе пытаются составить план, чтобы помочь обеспечить безопасность Киеву, а Москва требует, чтобы украинская армия была значительно сокращена в рамках любого урегулирования.

Министры обороны пяти основных военных государств Европы (Франции, Великобритании, Италии, Польши и Германии) провели переговоры в Париже в среду, 12 марта, чтобы согласовать поддержку Украины на фоне отступления США.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на следующей неделе главы оборонных ведомств снова встретятся, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" в случае урегулирования войны России против Украины.

Стармер и Макрон ведут переговоры с 37 странами о создании "коалиции желающих", если будет достигнуто мирное урегулирование. Это означает, что страны Европы, Содружества и Азии могут предоставить финансирование, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы оградить Украину от новой российской агрессии.

На встрече во вторник союзники, не входящие в НАТО, в частности Австралия, Япония и Новая Зеландия, присоединились к переговорам с военными начальниками десятков европейских стран, а также Канады в Париже.

По словам британских чиновников, предложенные "силы успокоения", которые они хотят объединить, являются важной гарантией безопасности для Украины. Они считают, что любые попытки России заблокировать такой процесс стран-членов НАТО будут намеренной попыткой сорвать перспективы продолжительного мира.

Собеседники отметили: каждую страну спросили, что они готовы предоставить коалиции. А тех, кто исключал отправку войск в Украину, спросили, готовы ли они, чтобы сухопутные войска были размещены в соседних европейских странах, и какой другой вклад они могли бы внести, включая отправку кораблей, самолетов, танков и предоставление разведданных.

Представители оборонного ведомства Британии считают, что размещение европейских войск в Украине является неотъемлемой частью крепкого, продолжительного мирного решения. Однако Россия ясно заявила, что не согласится на присутствие войск из стран НАТО в Украине.

Военные начальники предоставят Стармеру и Макрону более подробные варианты миротворческих сил в ближайшие дни, которые будут обсуждаться с другими лидерами во время виртуального разговора в эти выходные, добавили собеседники.

Затем они передадут их Трампу, которого, как они надеются, удастся убедить взять на себя гарантии безопасности в форме воздушных сил, разведки и наблюдения за границей без предоставления американских войск, подчеркнули источники.

Британия и Франция также не хотят, чтобы США уступили требованиям российского диктатора Владимира Путина демилитаризировать Украину и заставить президента Владимира Зеленского провести выборы для заключения мирного соглашения.

Официальные лица считают, что договоренность между США и Украиной о 30-дневном перемирии в сочетании с разработкой планов по миротворческим силам усилила давление на Россию, чтобы она пошла на уступки. Тем не менее существуют серьезные опасения, что Москва отвергнет мирное урегулирование и использует период прекращения огня для перевооружения и последующих атак на Украину, предупредили собеседники.

7 марта 2025 года Трамп сказал, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Киева.

10 марта Уиткофф заявил, что гарантии безопасности для Украины "не являются сложными вещами".

12 марта Зеленский сказал, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.