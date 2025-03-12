Европейские министры обороны встретились в Париже, чтобы обсудить Украину и перевооружение

Накануне в Париже прошла встреча 34 начальников армий из стран НАТО, а также Японии и Австралии

Встреча в Париже (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Министры обороны пяти европейских государств встретились в Париже в среду, 12 марта, пообещав конкретные шаги по укреплению европейской обороны и предоставлению гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В Париже встретились министр обороны Великобритании Джон Хили, глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, министр обороны Германии Борис Писториус, глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Министр обороны Рустем Умеров был приглашен на первую встречу для обсуждения помощи Украине, вторая встреча будет сосредоточена на развитии европейского оборонного потенциала.

"Европейские страны активизируются. Углубляя наше оборонное сотрудничество, увеличивая затраты и укрепляя нашу коллективную силу, мы посылаем четкое сообщение: мы не дрогнем в том, чтобы поддерживать Украину и защищать наши общие ценности", – заявил Хили.

Франция и Великобритания, два ядерных государства Европы, тесно сотрудничали в последние несколько недель, чтобы сплотить европейскую поддержку Украины на фоне непредсказуемости США при президентстве Дональда Трампа.

Встречи проходят в бывшем военном госпитале Валь-де-Грас в Париже. Они состоялись через день после того, как 34 начальника армий из стран НАТО, а также Японии и Австралии встретились в столице Франции для переговоров. Представители США в них не участвовали, пишет Reuters.

Начальники армий сосредоточились на поддержке Украины и обеспечении гарантий безопасности для будущего мирного соглашения, включая предоставление европейских миротворцев.

10 марта 2025 года AP писало, что военные представители из более чем 30 стран встретятся в Париже, чтобы обсудить создание "международных сил безопасности" для Украины после прекращения огня.

11 марта Лекорню заявил, что его страна будет выступать против "любой демилитаризации" Украины.