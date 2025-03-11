Глава Минобороны Франции: Париж не согласится на демилитаризацию Украины

Себастьян Лекорню заявил, что главной гарантией безопасности для Украины есть и будет ее собственная армия

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна будет выступать против "любой демилитаризации" Украины. Его цитируют The Guardian и France 24.

По словам главы французского Минобороны, хорошо вооруженная Украина станет ключевым элементом будущей системы безопасности.

Франция отвергает какие-либо предложения о демилитаризации украинской армии, поскольку это может ослабить ее способность к самозащите, подчеркнул Лекорню. Он также добавил, что главной гарантией безопасности для Украины есть и будет ее собственная армия.

На состоявшемся в январе текущего года Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет настаивать на уменьшении численности украинской армии за столом переговоров, а также недопуске Украины в НАТО.

В начале марта глава государства заявил, что Путин не отказался от этого.

27 февраля 2025 года президент США Трамп заявил, что верит в то, что Путин не нарушит условия мирного соглашения и не нападет на Украину снова.

3 марта в ГУР сообщили, что Россия привлекла более 620 000 солдат для войны против Украины. Они расположены по всей линии фронта, в частности в Курской области и на оккупированных территориях.