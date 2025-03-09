Франция передаст Украине оружие на 195 евро из процентов замороженных росактивов

Средства, в частности, направят на поставку Украине артиллерийских снарядов и авиабомб для истребителей Mirage-2000

Себастьян Лекарню (Фото: ЕРА/LEGNAN KOULA)

Франция передаст Украине военную помощь в 195 млн евро с процентов замороженных российских активов. Об этом министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил в интервью La Tribune Dimanche.

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По словам главы оборонного ведомства Франции, средства будут использованы для снабжения Украины 155-мм артиллерийских снарядов, а также авиационных бомб AASM, используемых истребителями Mirage-2000.

Кроме того, Париж планирует ускорить передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, ранее использовавшихся французской армией.

La Tribune Dimanche пишет, что Франция укрепляет оборонный потенциал на фоне глобальной нестабильности. В этом контексте Лекорню назвал приоритетами боеприпасы, радиоэлектронную борьбу, дроны, роботизацию, искусственный интеллект и космические технологии.

Чтобы поддержать Украину и свою армию, Франция наращивает производство военной техники. Компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году. Также к 2026 году удвоят производство авиабомб AASM, а выпуск противотанковых ракет Akeron MP вырастет уже в 2025 году.

Для этого правительство расширяет сотрудничество с оборонными компаниями Thales и EOS.

1 марта 2025 года стало известно, что Украина предлагает Франции производить и закупать оружие на деньги с доходов от активов РФ.

В тот же день министерство финансов сообщило, что Украина получит от Великобритании около $2,84 млрд кредита на оборонные нужды, который будет погашаться из доходов от замороженных активов России.