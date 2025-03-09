Франція передасть Україні зброю на 195 євро млн з відсотків заморожених росактивів

Кошти, зокрема, спрямують на постачання Україні артилерійських снарядів та авіабомб для винищувачів Mirage-2000

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА/LEGNAN KOULA)

Франція передасть Україні військову допомогу на 195 млн євро із відсотків заморожених російських активів. Про це міністр оборони країни Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

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За словами очільника оборонного відомства Франції, кошти будуть використані для постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів, а також авіаційних бомб AASM, які використовуються винищувачами Mirage-2000.

Крім того, Париж планує пришвидшити передання легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувалися французькою армією.

La Tribune Dimanche пише, що Франція зміцнює оборонний потенціал на тлі глобальної нестабільності. У цьому контексті Лекорню назвав пріоритетами боєприпаси, радіоелектронну боротьбу, дрони, роботизацію, штучний інтелект і космічні технології.

Щоб підтримати Україну та власну армію, Франція нарощує виробництво військової техніки. Компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026-му. Також до 2026 року подвоять виробництво авіабомб AASM, а випуск протитанкових ракет Akeron MP зросте вже у 2025-му.

Для цього уряд розширює співпрацю з оборонними компаніями Thales і EOS.

1 березня 2025 року стало відомо, що Україна пропонує Франції виробляти та закуповувати зброю на гроші з доходів від активів РФ.

Того ж дня міністерство фінансів повідомило, що Україна отримає від Великої Британії близько $2,84 млрд кредиту на оборонні потреби, який погашатиметься з прибутків від заморожених активів Росії.