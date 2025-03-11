Глава Міноборони Франції: Париж не погодиться на демілітаризацію України

Себастьян Лекорню заявив, що головною гарантією безпеки для України є і буде її власна армія

Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна виступатиме проти "будь-якої демілітаризації" України. Його цитують The Guardian та France 24.

За словами очільника французького Міноборони, добре озброєна Україна стане ключовим елементом майбутньої системи безпеки.

Франція відкидає будь-які пропозиції про демілітаризацію української армії, оскільки це може ослабити її здатність до самозахисту, наголосив Лекорню. Він також додав, що головною гарантією безпеки для України є і буде її власна армія.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбувся у січні поточного року, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін наполягатиме на зменшенні чисельності української армії за столом переговорів, а також недопуску України в НАТО.

На початку березня глава держави заявив, що Путін не відмовився від цього.

27 лютого 2025 року президент США Трамп заявив, що вірить у те, що Путін не порушить умов мирної угоди та не нападе на Україну знову.

3 березня у ГУР повідомили, що Росія залучила понад 620 000 солдатів для війни проти України. Вони розміщені на всій лінії фронту, зокрема у Курській області та на окупованих територіях.