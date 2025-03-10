В Париже военные из 30 стран мира обсудят международные силы безопасности для Украины – AP
Военные представители более 30 стран 11 марта встретятся в Париже, чтобы обсудить создание "международных сил безопасности" для Украины после прекращения огня. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французского чиновника, знакомого с подготовкой к встрече.
По данным собеседника журналистов, целью так называемых международных сил станет сдерживание России от нового наступления после прекращения огня в Украине.
В переговорах также примут участие представители стран Азии и Океании, они присоединятся дистанционно.
Французский военный чиновник рассказал, что согласно плану, международные миротворческие войска могут быть оснащены тяжелым вооружением и у них будет запас оружия. Кроме того, они должны быть готовы к переброске на территорию Украины "за считанные часы или дни", чтобы помочь в обороне страны в случае нового российского нападения.
- 5 марта 2025 года президент Франции Макрон объявил, что уже на этой неделе в Париже соберутся начальники штабов европейских стран, чтобы обсудить вопросы войны России против Украины.
- 6 марта Лекорню заявил, что у Франции есть собственные разведывательные ресурсы, которыми она делится с Украиной.