Стармер еще раз соберет мировых лидеров на встречу по поддержке Украины

Встреча должна пройти 15 марта. Ожидается, что будут участвовать лидеры стран НАТО, готовые приобщить свои военные силы к "коалиции желающих"

Кир Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Премьер Великобритании Кир Стармер в субботу, 15 марта, соберет онлайн-встречу мировых лидеров для обсуждения поддержки Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя главы британского правительства Дэйва Пареса.

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Ожидается, что эта встреча станет продолжением саммита в Лондоне, который состоялся 2 марта, где Стармер объявил о формировании "коалиции желающих" для поддержки Украины.

"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров "коалиции желающих", которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе", – заявил Парес.

По информации Bloomberg, во встрече примут участие лидеры стран НАТО, готовые приобщить свои военные силы к "коалиции желающих". Однако, какие именно страны будут участвовать, не раскрывается.