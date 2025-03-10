Стармер еще раз соберет мировых лидеров на встречу по поддержке Украины
Премьер Великобритании Кир Стармер в субботу, 15 марта, соберет онлайн-встречу мировых лидеров для обсуждения поддержки Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя главы британского правительства Дэйва Пареса.
Ожидается, что эта встреча станет продолжением саммита в Лондоне, который состоялся 2 марта, где Стармер объявил о формировании "коалиции желающих" для поддержки Украины.
"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров "коалиции желающих", которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе", – заявил Парес.
По информации Bloomberg, во встрече примут участие лидеры стран НАТО, готовые приобщить свои военные силы к "коалиции желающих". Однако, какие именно страны будут участвовать, не раскрывается.
- 2 марта 2025 года Стармер провел саммит по обороне и безопасности, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
- Британский премьер сообщил, что Лондон и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.
- В тот же день Стармер анонсировал новое соглашение, которое позволит Украине приобрести 5000 ракет противовоздушной обороны.