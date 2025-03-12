Министр обороны Франции заявил, что гарантии безопасности для Украины хотят дать 15 стран

Себастьян Лекорню (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Полтора десятка государств стремятся предоставить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, его слова приводит телеканал BBC.

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12 марта в Париже встретились главы оборонных ведомств Франции, Польши, Великобритании, Германии и Италии, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и перевооружение.

Лекорню, который председательствовал на встрече, заявил, что "настоящими гарантиями безопасности здесь будет помощь, которую мы сможем предоставить украинской армии".

В то же время, он добавил, что около 15 государств заявили о готовности предоставить Украине определенные гарантии безопасности.

"Это сложно. Мы должны думать о вопросах безопасности в Черном море, атомных электростанциях в Украине, и нам придется начать думать о распределении этих обязанностей", — сказал глава французского Минобороны.

Он анонсировал новую встречу начальников штабов Вооруженных сил через 15 дней.

"Почему через 15 дней? Потому что, если Россия согласится на прекращение огня, мы, очевидно, захотим использовать эти 30 дней, чтобы разработать структуру системы безопасности", — уточнил он.

7 марта 2025 года Трамп сказал, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Киева.

10 марта Уиткофф заявил, что гарантии безопасности для Украины "не являются сложными вещами".

12 марта Зеленский сказал, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.