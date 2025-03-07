Трамп заявил, что хочет сначала закончить войну, а потом думать о гарантиях безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.
"Итак, прежде чем я даже подумаю об этом [гарантии безопасности], я хочу урегулировать войну, закончить ее. Потому что, если меня здесь не будет, никто ее не закончит. И президент Макрон говорил об этом, и все премьер-министры и президенты говорили об этом", – заявил лидер США.
По словам Трампа, Штаты "очень упорно трудятся" над урегулированием – и это все, о чем он сейчас думает.
Американский президент считает, что вопрос будущих гарантий безопасности – это "легкая часть", а "сложной частью" является урегулирование войны.
- Трамп заявил, что верит диктатору Путину в его желании установить мир, но признал, что сейчас РФ бомбит Украину. В то же время он заявил, что ему "все труднее" иметь дело с Украиной, и добавил, что у нее "нет козырей".
- Президент Штатов отметил, что принял решение заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.
- Министр финансов США Бессент заявил, что Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, а не США.