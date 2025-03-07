Глава Минфина США: Зеленский должен признать, что получит гарантии безопасности от Европы

Скотт Бессент заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности не от США, а от европейских союзников

Скотт Бессент (Фото: ЕРА / Al Drago)

Президент Владимир Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, а не США. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, передает Sky News.

"Владимиру Зеленскому следует признать, что гарантии безопасности для Украины будет предоставлять Европа", – сказал он в интервью CNBC. В то же время Бессент отметил, что вопрос мирного соглашения с Россией остается очень нестабильным.

Премьер Великобритании Кир Стармер также заявил, что Лондон готов поддержать Украину, но для этого необходимо сотрудничество с США. Он подчеркнул, что Великобритания сделает шаг навстречу в вопросе гарантий безопасности для Украины, однако для этого США должны работать вместе с ними.

Как сообщает Sky News, обсуждения будущих обязательств по безопасности продолжаются на фоне активных дипломатических консультаций среди союзников Украины.

5 марта директор ЦРУ заявил о приостановлении США передачи разведывательных данных Украине.

7 марта The Guardian сообщило, что Великобритания продолжит делиться с Украиной разведывательной информацией на фоне решения США прекратить предоставление данных.