Великобритания продолжит предоставлять Украине разведывательные данные – The Guardian

Лондон не будет передавать информацию, которую получил от США

Лондон (Фото: depositphotos.com)

Великобритания продолжит делиться с Украиной разведывательной информацией на фоне решения США прекратить предоставление данных. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на неназванных собеседников.

В то же время более ограниченные возможности, предлагаемые Лондоном и другими европейскими странами, усложнят замену потока, прекращенного из Штатов, говорится в публикации.

Лондон будет анализировать необработанные разведывательные данные, но не будет передавать информацию, которую получил от США в рамках договоренностей об обмене между странами.



"Они не такие масштабные, как возможности США... и не способны занять их место", – сказал собеседник журналистов, который работал на Уайтхолл (улице в Лондоне, где расположены здания британского правительства и главных госучреждений).

Разведывательная информация Великобритании для Украины позволит в определенной степени обеспечивать раннее предупреждение о нападении и удары вглубь России.

"Разведывательные данные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов наблюдения, таких как Rivet Joint и даже тайно развернутых наземных сил, накапливаются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить разрушительные глубокие ракетные удары и удары беспилотников по России", – говорится в материале.

5 марта директор ЦРУ заявил о приостановке США передачи разведывательных данных Украине.

По данным Sky News, приостановка затронула всю разведывательную информацию от США для Украины.

6 марта министр обороны Франции Лекорню сказал, что Париж делится с Украиной своими разведывательными ресурсами.

В тот же день NBC News сообщил, что союзники могут сократить обмен разведданными из США, потому что боятся утечки в Россию.