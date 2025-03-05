Sky News: Обмен всеми разведданными между Украиной и США был прекращен

Ранее собеседник медиа заявлял, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной, однако не полностью

Дрон ВСУ (Фото: Telegram-канал "Птицы Мадяра")

Соединенные Штаты перестали делиться с Украиной разведданными, которые могли бы способствовать дальнобойным ударам вглубь России. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного собеседника в Украине, знакомого с этим вопросом. Впоследствии собеседник заявил, что "несколько часов назад" обмен всей информацией был прекращен.

Собеседник утверждает, что обмен разведывательной информацией между США и Украиной не прекратился полностью.

Он назвал этот шаг "выборочным", указав, что это означает, что разведывательные данные США все равно будут передаваться Украине. Речь о тех, что могут быть использованы для атак на российские войска на оккупированных РФ территориях.

Отвечая на вопрос, правда ли то, что США перестали делиться разведданными, источник ответил: "К сожалению, да, но не полностью. Выборочно. Речь идет о возможности поражения на территории России".

В материале говорится, что этот шаг стал еще одним ударом для Киева после того, как президент США Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Украине после спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны, но ответа на момент публикации новости не получила.

ДОПОЛНЕНО В 17:55. Неназванный собеседник в Украине заявил, что США перестали делиться всеми разведданными.

"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — утверждает он.