Sky News: Обмін всіма розвідданими між Україною та США був припинений

Раніше співрозмовник медіа заявляв, що США призупинили обмін розвідувальними даними з Україною, однак не повністю

Дрон ЗСУ (Фото: Telegram-канал "Птахи Мадяра")

Сполучені Штати припинили ділитися з Україною розвідданими, які могли б сприяти далекобійним ударам вглиб Росії. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника в Україні, обізнаного з цим питанням. Згодом співрозмовник медіа заявив, що "кілька годин тому" обмін всією інформацією був припинений.

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Співрозмовник стверджує, що обмін розвідувальною інформацією між США та Україною не припинився повністю.

Він назвав цей крок "вибірковим", вказавши, що це означає, що розвідувальні дані США все одно передаватимуться Україні. Йдеться про ті, що можуть бути використані для атак на російські війська на окупованих РФ територіях.

Відповідаючи на запитання, чи правда те, що США припинили ділитися розвідданими, джерело відповіло: "На жаль, так, але не повністю. Вибірково. Йдеться про можливість ураження на території Росії".

У матеріалі йдеться, що цей крок став ще одним ударом для Києва після того, як президент США Дональд Трамп вирішив призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони, але відповіді на момент публікації новини не отримала.

ДОПОВНЕНО О 17:55. Неназваний співрозмовник в Україні заявив, що США припинили ділитися всіма розвідданими.

"Кілька годин тому обмін усією інформацією був припинений", – стверджує він.