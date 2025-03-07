Міністр фінансів США: Зеленський має визнати, що отримає гарантії безпеки від Європи

Скотт Бессент заявив, що Україна має отримати гарантії безпеки не від США, а від європейських союзників

Скотт Бессент (Фото: ЕРА / Al Drago)

Президент Володимир Зеленський має визнати, що гарантії безпеки Україні надасть Європа, а не США. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент, передає Sky News.

"Володимиру Зеленському потрібно визнати, що гарантії безпеки для України надаватиме Європа", – сказав він в інтерв'ю CNBC. Водночас Бессент зазначив, що питання мирної угоди з Росією залишається дуже нестабільним.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що Лондон готовий підтримати Україну, але для цього необхідна співпраця зі США. Він підкреслив, що Велика Британія зробить крок назустріч у питанні гарантій безпеки для України, однак для цього США повинні працювати разом з ними.

Як повідомляє Sky News, обговорення майбутніх зобов’язань щодо безпеки тривають на тлі активних дипломатичних консультацій серед союзників України.

5 березня директор ЦРУ заявив про призупинення США передавання розвідувальних даних Україні.

7 березня The Guardian повідомило, що Велика Британія продовжить ділитися з Україною розвідувальною інформацію на тлі рішення США припинити надання даних.