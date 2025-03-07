Трамп заявив, що хоче спочатку закінчити війну, а вже потім думати про гарантії безпеки для України
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для України. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Отже, перш ніж я навіть подумаю про це [гарантії безпеки], я хочу врегулювати війну, закінчити її. Тому що, якщо мене тут не буде, ніхто її не закінчить. І президент Макрон говорив про це, і всі прем'єр-міністри і президенти говорили про це", – заявив лідер США.
За словами Трампа, Штати "дуже наполегливо працюють" над врегулюванням – і це все, про що він зараз думає.
Американський президент вважає, що питання майбутніх гарантій безпеки – це "легка частина", а "складною частиною" є врегулювання війни.
- Трамп заявив, що вірить диктатору Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну. Водночас він заявив, що йому "дедалі важче" мати справу з Україною, та додав, що у неї "немає козирів".
- Президент Штатів зазначив, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.
- Міністр фінансів США Бессент заявив, що Зеленський має визнати, що гарантії безпеки Україні надасть Європа, а не США.