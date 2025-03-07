Трамп заявив, що хоче спочатку закінчити війну, а вже потім думати про гарантії безпеки для України

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для України. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Отже, перш ніж я навіть подумаю про це [гарантії безпеки], я хочу врегулювати війну, закінчити її. Тому що, якщо мене тут не буде, ніхто її не закінчить. І президент Макрон говорив про це, і всі прем'єр-міністри і президенти говорили про це", – заявив лідер США.

За словами Трампа, Штати "дуже наполегливо працюють" над врегулюванням – і це все, про що він зараз думає.

Американський президент вважає, що питання майбутніх гарантій безпеки – це "легка частина", а "складною частиною" є врегулювання війни.