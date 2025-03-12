Міністр оборони Франції заявив, що гарантії безпеки для України хочуть надати 15 держав

Себастьян Лекорню (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Півтора десятка держав прагнуть надати певні гарантії безпеки для України. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, його слова наводить телеканал BBC.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

12 березня у Парижі зустрілися очільники оборонних відомств Франції, Польщі, Великої Британії, Німеччини та Італії, щоб обговорити гарантії безпеки для України та переозброєння.

Лекорню, який головував на зустрічі, заявив, що "справжніми гарантіями безпеки тут буде допомога, яку ми зможемо надати українській армії".

Водночас він додав, що близько 15 держав заявили про готовність надати Україні певні гарантії безпеки.

"Це складно. Ми повинні думати про питання безпеки в Чорному морі, атомні електростанції в Україні, і нам доведеться почати думати про розподіл цих обов'язків", – сказав глава французького Міноборони.

Він анонсував нову зустріч начальників штабів Збройних сил через 15 днів.

"Чому через 15 днів? Тому що якщо Росія погодиться на припинення вогню, ми, очевидно, захочемо використати ці 30 днів, щоб розробити структуру системи безпеки", – уточнив він.

7 березня 2025 року Трамп сказав, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для Києва.

10 березня Віткофф заявив, що гарантії безпеки для України "не є складними речами".

12 березня Зеленський сказав, що Україна обговорюватиме із союзниками питання гарантій безпеки детальніше, якщо буде дотримано припинення вогню на 30 днів.