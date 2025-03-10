У Трампа заявили, що гарантії безпеки для України – "не складні речі"

Віткофф вважає, що ці питання треба "просто покласти" на стіл перемовин і всім сторонам потрібно бути відкритими щодо своїх очікувань

Стів Віткофф (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки для України "не є складними речами". Про це у контексті можливого договору про корисні копалини чиновник розповів в інтерв'ю Fox News.

Віткофф сподівається, що така угода буде досягнена.

"Те, що є на столі [переговорів], те, що важливо обговорити, – це, очевидно, протоколи безпеки для українців. Вони турбуються про це. [Наприклад] територіальні питання, електростанції... Але це не складні речі", – розповів спецпосланець.

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На його думку, ці питання треба "просто покласти" на стіл перемовин і всім сторонам потрібно бути відкритими щодо своїх очікувань.

Чиновник зазначив, за таких умов "ми зможемо почати дискусію про те, як нам знайти компроміс".

У лютому президент Зеленський пояснював, що не підписав перший варіант угоди про копалини через відсутність гарантій безпеки. У покращеному варіанті, підписання якого зірвала суперечка у Білому домі, був пункт про такі гарантії.

У березні Трамп заявив, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для України.