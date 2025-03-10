У Трампа заявили, что гарантии безопасности для Украины – "не сложные вещи"
Стив Уиткофф (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что гарантии безопасности для Украины "не являются сложными вещами". Об этом в контексте возможного договора о полезных ископаемых чиновник рассказал в интервью Fox News.

Уиткофф надеется, что такое соглашение будет достигнуто.

"То, что есть на столе [переговоров], то, что важно обсудить, – это, очевидно, протоколы безопасности для украинцев. Они беспокоятся об этом. [Например] территориальные вопросы, электростанции... Но это не сложные вещи", – рассказал спецпосланник.

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По его мнению, эти вопросы нужно "просто положить" на стол переговоров и всем сторонам надо быть открытыми по поводу своих ожиданий.

Чиновник отметил, что при таких условиях "мы сможем начать дискуссию о том, как нам найти компромисс".

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