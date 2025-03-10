У Трампа заявили, что гарантии безопасности для Украины – "не сложные вещи"

Уиткофф считает, что эти вопросы нужно "просто положить" на стол переговоров и всем сторонам надо быть открытыми по поводу своих ожиданий

Стив Уиткофф (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что гарантии безопасности для Украины "не являются сложными вещами". Об этом в контексте возможного договора о полезных ископаемых чиновник рассказал в интервью Fox News.

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Уиткофф надеется, что такое соглашение будет достигнуто.

"То, что есть на столе [переговоров], то, что важно обсудить, – это, очевидно, протоколы безопасности для украинцев. Они беспокоятся об этом. [Например] территориальные вопросы, электростанции... Но это не сложные вещи", – рассказал спецпосланник.

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По его мнению, эти вопросы нужно "просто положить" на стол переговоров и всем сторонам надо быть открытыми по поводу своих ожиданий.

Чиновник отметил, что при таких условиях "мы сможем начать дискуссию о том, как нам найти компромисс".

В феврале президент Зеленский объяснял, что не подписал первый вариант соглашения об ископаемых из-за отсутствия гарантий безопасности. В улучшенном варианте, подписание которого сорвал спор в Белом доме, был пункт о таких гарантиях.

В марте Трамп заявил, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Украины.