Віткофф: Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі в листі до Трампа
Спецпосланець лідера США Стів Віткофф заявив, що президент Володимир Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі у листі до Дональда Трампа. Про це чиновник розповів в інтерв'ю Fox News.
Соратника Трампа запитали, чи очікує він підписання договору про ресурси між Україною та США цього тижня.
"Я сподіваюся на це. Зеленський надіслав листа президенту [Трампу]. Він перепросив за весь той інцидент, що трапився в Овальному кабінеті. Я вважаю, що це був важливий крок", – відповів Віткофф.
Спецпосланець розповів, що було багато обговорень між командами України та США, а також європейцями, що також мають відношення до цієї дискусії.
Чиновник зазначив, що "хотів би назвати це прогресом".
Напередодні президент США також заявляв, що Україна та Штати підпишуть угоду про корисні копалини.
- 4 березня, під час виступу перед Конгресом, Трамп також заявляв, що отримав лист від Зеленського після суперечки у Білому домі. Пані посол України у США пояснювала, що йдеться про допис президента України у соцмережі X.
- У публікації Зеленський зазначав: "Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними". Ймовірно, про ці слова і говорить Віткофф.
- Раніше про необхідність вибачень від Зеленського заявляли держсекретар США Рубіо та радник Трампа Волтц.