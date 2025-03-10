Віткофф: Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі в листі до Трампа

Стів Віткофф (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Спецпосланець лідера США Стів Віткофф заявив, що президент Володимир Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі у листі до Дональда Трампа. Про це чиновник розповів в інтерв'ю Fox News.

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Соратника Трампа запитали, чи очікує він підписання договору про ресурси між Україною та США цього тижня.

"Я сподіваюся на це. Зеленський надіслав листа президенту [Трампу]. Він перепросив за весь той інцидент, що трапився в Овальному кабінеті. Я вважаю, що це був важливий крок", – відповів Віткофф.

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Спецпосланець розповів, що було багато обговорень між командами України та США, а також європейцями, що також мають відношення до цієї дискусії.

Чиновник зазначив, що "хотів би назвати це прогресом".

Напередодні президент США також заявляв, що Україна та Штати підпишуть угоду про корисні копалини.