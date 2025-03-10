Рубіо про допомогу США Україні: Сподіваюся, вирішимо на переговорах у Саудівській Аравії

Держсекретар вважає українську пропозицію часткового перемир'я недостатньою, але водночас назвав її важливою поступкою для завершення війни

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо сподівається, що питання припинення військової допомоги Україні "вирішено" під час переговорів у Саудівській Аравії. Його слова цитує газета The Guardian з посиланням на агенцію AFP.

"Я думаю, що питання паузи у допомозі загалом – це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що відбудеться завтра [переговори], буде ключем до цього", – розповів Рубіо.

Посадовець також розповів про перспективи припинення вогню у російсько-українській війні.

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Щодо української пропозиції перемир'я у небі та на воді держсекретар заявив: "Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, яку вам потрібно побачити, аби покласти край конфлікту".

Наразі Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де також перебуває і президент Володимир Зеленський, проте їхньої зустрічі не очікується.