Рубіо про допомогу США Україні: Сподіваюся, вирішимо на переговорах у Саудівській Аравії
Державний секретар США Марко Рубіо сподівається, що питання припинення військової допомоги Україні "вирішено" під час переговорів у Саудівській Аравії. Його слова цитує газета The Guardian з посиланням на агенцію AFP.
"Я думаю, що питання паузи у допомозі загалом – це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що відбудеться завтра [переговори], буде ключем до цього", – розповів Рубіо.
Посадовець також розповів про перспективи припинення вогню у російсько-українській війні.
Щодо української пропозиції перемир'я у небі та на воді держсекретар заявив: "Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, яку вам потрібно побачити, аби покласти край конфлікту".
Наразі Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де також перебуває і президент Володимир Зеленський, проте їхньої зустрічі не очікується.
- 11 березня Рубіо має взяти участь в американо-українських переговорах, на яких Київ представлятимуть голова Офісу президента Єрмак, його заступник Паліса та міністри закордонних справ і оборони Сибіга та Умєров.
- Зеленський заявляв, що від переговорів зі США у Саудівській Аравії Україна очікує на результати у наближенні миру та продовженні підтримки.